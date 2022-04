PANDEMI Covid-19 yang saat ini semakin menurun, membuat aktivitas di banyak bidang mulai bangkit kembali. Mulai dari kuliner, teknologi, dan industri musik yang pelan-pelan semakin bangkit.

Hal ini juga baik bagi industri radio karena pihak radio bisa makin sering untuk mempromosikan kegiatan-kegiatan off air yang sebelumya sempat tertunda.

Salah satu segmen program di GAS ( Global Afternoon Show) biasanya mengadakan Globalkustik di setiap akhir pekan yaitu pada hari Jumat sore, kali ini berkolaborasi dengan pihak luar yaitu Pos Bloc Jakarta.

Kegiatan yang dilakukan tidak hanya satu minggu, tetapi tiga minggu berturut dimulai dari tanggal 8 April 2022. Kolaborasi pertama dimulai dengan bintang tamu Adrian Khalif dengan venue siaran tersebut terletak di depan Picnick Yuk Nona Manis sebagai salah satu bentuk dukungan dari Pos Bloc Jakarta.

Adrian Khalif membawakan dua lagu yaitu Made In Jakarta dan single terbarunya yaitu I’m So Pretty yang dikenalkan secara langsung untuk Global People yang berada di Pos Bloc Jakarta.

Tidak hanya itu, Adrian Khalif juga ikut bermain games di on air dan membuat konten media sosial Global Radio Jakarta.

Minggu kedua, 14 April 2022, menghadirkan Arash Buana. Ada sedikit perbedaan dengan Globalkustik Ngabuburit pertama, acara kali ini berubah venue menjadi semi outdoor sambil menemani Global People berbuka puasa.

Arash Buana juga turut memberikan penampilan spesial dengan membawakan 3 lagu, yaitu If U Could See Me Cryin in My Room, See U Tomorrow dan Goodbye But I Love U So. Tidak lupa Arash Buana juga bermain games 30 second challenge dengan menyebutkan fakta-fakta unik tentang dirinya.

Antusias Globalkustik dari minggu ke minggu makin meningkat, seperti di minggu ketiga pada tanggal 22 April 2022 Global Radio Jakarta menghadirkan Juicy Luicy sebagai teman ngabuburit Global People, dengan kegiatan siaran yang dimulai dari jam 16.00 WIB sampai pukul 20.00 WIB.

Hal menariknya Juicy Luicy baru saja promo dari daerah kota Bandung dan langsung menuju Jakarta. karena JEMARI atau fans dari Juicy Luicy sudah menunggu dari sore hari. Uwan dan kawan-kawan membawakan 4 lagu andalan dari Juicy Luicy yaitu lagu Lantas, Tanpa Tergesa, Terlalu Tinggi dan Tampar yang merupakan single terbaru dari Juicy Luicy.

Globalkustik pastinya akan kembali untuk menghibur Global People. Untuk informasi lengkapnya selalu follow media sosial instagram @884globalradio.

