POLITISI Wanda Hamidah membenarkan bahwa dirinya menerobos masuk ke kediaman mantan suaminya, Daniel Patrick, dan melakukan perusakan. Hal tersebut diungkapkan Wanda secara langsung dalam video di akun Instagram pribadinya.

Melalui video tersebut, perempuan 44 tahun itu mengaku sengaja melakukan hal itu lantaran putra kandungnya, Malakai, tidak dikembalikan Daniel kepadanya sesuai perjanjian soal hak asuh. Bahkan ia menyebut jika Daniel Patrick membawa Malakai ke kediaman barunya tanpa terlebih dahulu memberitahu Wanda soal alamat tempat tinggal barunya tersebut.

"Seperti biasa, hari Sabtu Minggu Malakai bersama ayahnya. Kemudian hari Minggu malam seharusnya malakai sudah dikembalikan kepada saya," ujar Wanda dalam videonya.

"Yang terjadi adalah Malakai tidak dikembalikan kepada saya. Hal itu membuat saya panik dan marah sekali. Bahkan ayahnya Malakai berusaha menghilangkan jejak. Begitu saya datangi rumah lama, dia sudah tidak ada di sana," sambungnya.

Wanda menyebut, berdasarkan putusan Pengadilan saat perceraian, Wanda yang mendapatkan hak asuh atas putranya. Oleh karenanya, Wanda mengaku langsung mencari tahu keberadaan putranya, hingga nekat menerobos kediaman mantan suaminya lantaran tidak dipersilahkan untuk masuk.

"Ketika saya tanyakan tentang rumah baru dengan maksud untuk menjemput Malakai, telepon saya tidak diangkat. Saya telepon karena saya tidak tahu (alamat) rumah yang baru. Kemudian ada teman yang memberitahu saya di mana rumah dia, saya datang ke situ," jelasnya.

"Setelah sampai, saya tidak disambut dengan baik, saya panik. Saya frustasi, saya marah. Setelah kerja dua hari syuting dan rindu sekali dengan anak saya. Lelah juga, saya syuting di Puncak 4-5 jam menuju Jakarta. Lelah dan kangen ingin bertemu anak-anak saya," paparnya.

Kemarahan Wanda membuat dirinya nekat menerobos masuk ke pekarangan rumah Daniel dan istri barunya. Bahkan, ia mengaku jika dirinya sempat merusak pintu serta jendela agar Malakai bisa kembali kepadanya.

"Saya menerobos masuk, tidak dibukakan pintu. Benar saya merusak pintu dan jendela karena rasa frustasi dan kerinduan saya. Kemarahan saya karena tidak dapat bertemu dengan anak saya, dan anak saya tidak dikembalikan kepada saya selaku ibu yang mempunyai hak perwalian," tegasnya.

Hingga saat ini, Malakai diketahui masih berada bersama Daniel Patrick. Sebagai ibu, Wanda berharap agar sang anak bisa kembali ke pangkuannya lagi.

"Untuk Malakai, kalau Malakai melihat ini. We miss you so much, ibu, abang dan kakak kangen sekali dengan Malakai. Semoga malakai bisa kembali kembali ke ibu dan ke sekolah mendapat hak malakai, hak pendidikan," tandasnya.

(van)