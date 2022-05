ARTIS Wanda Hamidah akhirnya buka suara terkait laporan yang dibuat oleh mantan suaminya, Daniel Patrick di Polres Depok, Jawa Barat, pada Selasa, 17 Mei 2022 kemarin. Dalam laporannya ke pihak kepolisian, Daniel menuding Wanda Hamidah masuk ke pekarangan rumah tanpa izin, melakukan pengrusakan, dan juga penistaan pada Minggu, 15 Mei 2022 kemarin.

Menanggapi laporan tersebut, wanita 44 tahun itu tampak membenarkan segala tudingan yang dilaporkan oleh mantan suaminya kemarin. Ia bahkan mengakui kesalahannya lantaran sudah memaksa masuk ke kediaman sang mantan suami.

"Saya menerobos masuk, dan tidak dibukakan pintu," ungkap Wanda Hamidah dalam video yang diunggahnya di akun Instagram.

"Benar saya merusak pintu dan jendela karena rasa frustasi saya, dan kerinduan saya, dan kemarahan saya karena saya tidak dapat bertemu dengan anak saya, dan anak saya tidak dikembalikan kepada saya selaku ibu yang mempunyai hak perwalian," lanjutnya.

Lebih lanjut, bintang film Serigala Langit tersebut mengatakan bahwa dirinya sengaja melakukan hal itu lantaran mantan suaminya berusaha untuk tidak mengembalikan anak mereka. Bahkan berusaha menghilangkan jejak dengan membawa Malakai ke kediaman barunya.

"Teman-teman mungkin tahu saya divorce dengan ayahnya Malakai dan kemarin seperti biasa hari Sabtu Minggu Malakai bersama ayahnya. Kemudian hari Minggu malam seharusnya Malakai sudah dikembalikan kepada saya," paparnya.

"Yang terjadi adalah Malakai tidak dikembalikan kepada saya. Hal itu membuat saya panik dan saya marah sekali. Bahkan ayahnya Malakai berusaha menghilangkan jejak," lanjutnya.

Saat ini, Wanda diketahui masih belum bisa bertemu dengan anaknya. Lewat video tersebut, ia pun tampak mengungkapkan kerinduannya pada Malakai yang kini berada bersama mantan suaminya.

"Saya sebagai seorang ibu akan terus berupaya, segala daya upaya akan saya kerahkan untuk mendapatkan hak saya kembali. Dan untuk memeluk Malakai kembali ke pangkuan saya, saya akan perjuangkan hak saya sebagai seorang ibu," bebernya.

"Untuk masalah proses hukum, saya tidak akan berpanjang lebar disini. Silahkan tanyakan kepada lawyer saya, Tegar Putuhena. Dan untuk Malakai kalau Malakai melihat ini. We miss you so much, ibu, abang dan kakak kangen sekali dengan Malakai," tandasnya.