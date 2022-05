JAKARTA - Salmafina Sunan mengaku tak ingin menikah dengan pria yang berbeda agama. Bahkan, untuk mencoba dekat saja baginya itu membuang waktu.

Itu terungkap ketika seorang netizen bertanya lewat Instagram kepada putri Sunan Kalijaga itu perihal menikah beda agama.

Â

"Fine-fine saja enggak sih kalau kamu nikah beda agama," tanya seorang netizen, dikutip dari Instagram Salmafina, Rabu (18/5/2022).

Mantan istri Taqy Malik itu dengan tegas menolak untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan pria beda agama.

"Enggak fine, jujur untuk sekedar dekat saja sudah buang waktu banget," kata Salmafina menjawab.

Salmafina menambahkan, saat ini dirinya tak ingin berkoar-koar untuk mencari pasangan karena dia yakin diwaktu yang tepat akan bertemu dengan jodohnya.

"Be still aja dulu, nanti God will give someone yang pas for me," lanjutnya.

Netizen lain juga penasaran dengan komentar Salmafina perihal mendapat jodoh beragama Islam.

"Maaf sebelumnya, kalau Alma dapat jodohnya Muslim gimana? Makasih," tanya netizen.

Meski merasa geram dengan pertanyaan itu, Salmafina membalas dengan jawaban bijak.

"Entah berapa kali harus menjawab dan menjelaskan pertanyaan ini. Untuk aku pribadi, sebelum meminta jodoh adalah tahu siapa dirimu sesuai dengan perkataan Tuhan, demi menemukan orang yang tepat," ujar Salmafina.