Elizabeth Olsen mengaku bahwa dirinya belum menyaksikan film yang dibintanginya, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Di film tersebut, dia memerankan salah satu tokoh utama yakni Wanda Maximoff dan Scarlet Witch.

Dia pun mengungkapkan alasannya belum melihat film tersebut lantaran sempat sakit.

"Saya mengalami demam saat gala premiere," kata Olsen dilansir PEOPLE, Minggu (3/7/2022).

Tak ingin ketinggalan, dia pun akhirnya meminta tim Marvel untuk mengirim salinan film tersebut. Namun dia gagal menonton lantaran dia merasa terganggu dengan penambahan yang dilakukan kru.Â

"Saya meminta mereka mengirimkan salinannya untuk ditonton dan ternyata ada (watermark) nama saya di sepanjang film. Saya tak ingin menontonnya seperti itu," kata Olsen.

Lebih lanjut, Marvel Studio memberikan watermark untuk menghindari pembajakan. Perempuan 33 tahun itu keberatan dengan hal tersebut lantaran tak mengetahui caranya. "Bisa kalian bayangkan itu? Bagaimana juga saya melakukan pembajakan itu? Saya tidak tahu caranya juga," tutur dia. Dia pun memutuskan untuk menonton film Doctor Strange in the Multiverse of Madness di kemudian hari saat tayang di salah satu layanan streaming.