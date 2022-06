Elizabeth Olsen memberikan kabar mengejutkan. Dia mengaku sudah menikah secara diam-diam bersama sang kekasih Robbie Arnett pada tahun lalu.

Meski begitu, dia mengaku bahwa pernikahannya jauh lebih lama dari yang diperkirakan publik. Hal tersebut dia ungkap dalam The Jess Cagle Show bersama musisi Milo Green Arnett.

Sang musisi sempat menyinggung pernikahan Olsen yang diadakan di tengah pandemi COVID-19.

"Kami tidak pernah benar-benar berbicara banyak tentang pernikahan kami. Kami kawin lari dan kemudian kami menikah di lain waktu namun sebelum COVID-19. Saya tidak pernah membicarakannya," jawab pemain film Doctor Strange in the Multiverse of Madness tersebut, dilansir dalam Asia One, Kamis (30/6/2022).

Perempuan 33 tahun itu juga merasa beruntung menikah sebelum awal pandemi. Sebab, setelahnya terjadi pembatasan dalam perjalanan.

"Jadi kami untungnya mengatur waktu dengan sangat baik, dia (Arnett) sebenarnya tidak akan bisa datang sama sekali,” ucap sang aktris.

"Dan juga semuanya sangat mendukung. Kamu bahkan tidak suka mencoba menikah saat itu. Tapi akhirnya berhasil,” tambahnya.

Olsen dan Arnett bertemu saat mereka berlibur di Meksiko pada Februari 2017. Keduanya kemudian mengumumkan hubungan mereka pada September sebelum bertunangan pada Juli 2019. Dua tahun kemudian, Olsen dicurigai telah menikah secara diam-diam ketika dia menyebut Arnett sebagai suaminya dalam sebuah wawancara pada 2020.