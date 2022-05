JAKARTA - Naysila Mirdad mengunggah momen kebersamaannya dengan Arfito Hutagalung di Instagram, pada 9 Mei 2022. Dalam foto tersebut, dia dan Arfito berdiri berdampingan di atas kapal.

Keduanya terlihat kompak dalam balutan pakaian serba hitam dan masker berwarna senada. “Another adventure with my partner (Petualangan lainnya dengan pasanganku),” ujar sang aktris dalam unggahannya.

Arfito bahkan terlihat menanggapi unggahan putri Jamal Mirdad dan Lidya Kandou itu di kolom komentar. "This pic make me even more excited for our next adventure together (Foto ini bahkan membuatku lebih antusias dengan petualangan kita selanjutnya)," katanya.

Komentar pengusaha berdarah Batak tersebut kemudian ramai ditimpali warganet. Mereka berharap, Arfito Hutagalung bisa bergerak cepat dan membawa hubungannya dengan sang aktris ke jenjang lebih serius yaitu pernikahan.

BACA JUGA: Naysilla Mirdad Genggam Mesra Tangan Pria Lain, Putus dari Roestiandi Tsamanov?

"Buruan dipinang si manis. Jangan lama-lama, sudah mau akhir zaman," kata seorang warganet bernada seloroh. Komentar senada diungkapkan pengguna Instagram lainnya, "Alhamdulillah, semoga berjodoh ya kak Nay." Bulan lalu, Naysilla Mirdad membocorkan hubungannya dengan Arfito Hutagalung lewat Insta Story. Tak sekadar makan malam bersama di sebuah romantis, keduanya juga terlihat bergenggaman tangan di dalam mobil.* BACA JUGA: Alasan Ingrid Kansil Kepincut Syarief Hasan, Duda 3 Anak yang Lebih Tua 23 Tahun darinya