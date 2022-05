JAKARTA - Brunei Darussalam adalah negara terbaru yang membatalkan pemutaran film superhero Marvel Doctor Strange In The Multiverse Of Madness. Bioskop One Cineplex Brunei menyampaikan berita tersebut di akun media sosialnya pada 1 Mei lalu.

Brunei melarang penayangan Doctor Strange in the Multiverse of Madness karena keterlibatan karakter superhero LGBTQ+, America Chavez.

"Dengan berat hati kami harus menyampaikan berita ini kepada Anda. Doctor Strange In The Multiverse Of Madness tidak akan ditayangkan di Brunei. Kata-kata tidak dapat mengungkapkan bagaimana perasaan kami, kami tahu betapa senangnya semua orang terhadap film ini. Kami mohon maaf atas kekecewaan dan tidak dapat menyampaikannya," tulisnya di laman instagram.

Pada 22 April, The Hollywood Reporter melaporkan bahwa sekuel Doctor Strange telah dilarang di Arab Saudi.

Selang beberapa hari kemudian, Metro UK melaporkan bahwa Kuwait, Qatar dan Mesir juga telah memutuskan untuk tidak merilis film Benedict Cumberbatch.

Benedict Cumberbatch, yang memeran karakter Doctor Strange mengatakan kepada Reuters bahwa "mengecewakan bila adegan itu menyebabkan reaksi keras.

"Sungguh membingungkan bahwa kita masih membicarakannya, tetapi di sinilah kita dan saya berharap entah bagaimana penggemar film di Arab Saudi dari setiap seksualitas dapat melihatnya di beberapa titik entah bagaimana," ungkapnya.

