SEOUL - Taeyeon SNSD akan mengisi soundtrack drama tvN, Our Blues. Kabar itu dikonfirmasi YAMYAM Entertainment yang memproduksi soundtrack untuk drama tersebut.

Lagu berjudul By My Side tersebut, menurut Allkpop, merupakan OST keenam dari drama itu. Rencananya, lagu itu akan dirilis di semua platform musik pada hari ini (8/5/2022), pukul 18.00 KST atau sekitar pukul 16.00 WIB.

Single ini dibuka dengan petikan gitar yang akan berpadu dengan vokal Taeyeon yang emosional. Ada nuansa sentimental sekaligus kehangatan dengan iringan orkestra di dalamnya.

Keberadaan Taeyeon melengkapi sederet idol K-Pop populer lainnya yang menyumbangkan suara mereka untuk drama bertabur bintang ini. Sebut saja Park Jimin dan Ha Sung Woon yang berduet menyanyikan lagu With You.

Kemudian Heize (The Last), 10 CM (For Love), Kim Yeonji (Whisky on the Rock), dan grup duo Davichi (Remember Me). Duo personel aespa, Winter dan Ningning, juga dipastikan akan mengisi OST Our Blues. Namun hingga kini, YAMYAM Entertainment belum merilis informasi lebih jauh terkait keterlibatan keduanya.

BACA JUGA:

Jimin BTS Isi OST Drama Baru Lee Byung Hun dan Shin Min Ah

Drama Our Blues menyuguhkan deretan kisah manis dan pahitnya kehidupan orang-orang yang hidup di Pulau Jeju. Drama ini dibintangi sederet aktor papan atas Korea Selatan, seperti Lee Byung Hun, Shin Min Ah, Cha Seung Won, Lee Jung Eun, Han Ji Min, dan Kim Woo Bin. Serial yang digawangi sutradara Kim Kyu Tae dan penulis skenario No Hee Kyung tersebut memulai debutnya di tvN pada 9 April 2022. Selanjutnya, drama itu tayang setiap hari Sabtu dan Minggu, pukul 21.10 KST.* BACA JUGA: 5 Fakta Restu Gibran, Putra Tampan Charly Van Houten yang Debut Jadi Penyanyi