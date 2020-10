LOS ANGELES - Aktor utama Doctor Strange, Benedict Cumberbatch mengatakan bahwa Doctor Strange in the Multiverse of Madness akan segera memulai syutingnya. Sekuel dari penyihir ini juga sekuel yang sangat dinantikan oleh para penggemarnya.

Dilansir dari Screenrant, Cumberbatch mengungkapkan kepada Watchtime India bahwa kamera akan segera menyala dan pemain serta kru akan bekumpul dalam hitungan beberapa minggu.

"Saya sedang dalam praproduksi dengan film kedua Doctor Strange, yang sangat menarik. Kami akan mulai syuting pada akhir Oktober atau awal November.”, ungkap aktor 44 tahun tersebut.

Baca Juga: Benedict Cumberbatch Karantina Diri di Penginapan Rp30 Juta per-Malam

Doctor Strange in the Multiverse of Madness adalah salah satu dari banyak film yang terpengaruh oleh pandemi virus corona yang sedang berlangsung.

Awalnya film ini dijadwalkan untuk debut pada November 2021, Disney memindahkan tanggal rilis Doctor Strange 2 ke Maret 2022. Dan setelah Disney kembali melakukan penundaan pada film Black Widow dan film lainnya yang rilis di tahun 2020, belum dikonfirmasi lagi terkait hal tersebut.

Detail film ini sendiri belum dibocorkan oleh pihak produksi, namun seharusnya akan diumumkan dalam waktu dekat.

Selain Benedict Cumberbatch sebagai pemeran utama, para pemeran pembantu dalam film ini juga telah diberitahukan secara luas, diantaranya Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, serta Elizabeth Olsen. Kabarnya karakter America Chavez akan debut di film ini, namun belum ada pernyataan resmi mengenai hal itu. Doctor Strange 2 saat ini dijadwalkan tayang pada 25 Maret 2022, film ke 6 MCU yang hadir di Fase 4.