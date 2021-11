LOS ANGELES - Benedict Cumberbatch mengaku, sempat mengalami tiga kali keracunan nikotin dalam film The Power of the Dog. Aktor 45 tahun tersebut mengaku harus merokok di setiap adegan dalam film tersebut.

"Itu sangat sulit, aku harus melinting rokok di setiap adegan. Aku bahkan tiga kali keracunan nikotin karena kebanyakan merokok. Bagiku, itu sangat mengerikan," ujarnya seperti dikutip dari Esquire, pada Kamis (11/11/2021).

Benedict Cumberbatch berperan sebagai Phil Burbank dalam film itu. Dia seorang peternak brutal sekaligus perokok berat yang selalu mengintimidasi adik iparnya Rose (Kirsten Dunst) dan anaknya Peter (Jesse Plemons).

Dalam film tersebut, karakter Phil digambarkan selalu membawa sebatang rokok linting di tangannya. Selain itu, pemeran Doctor Strange ini juga harus belajar memainkan alat musik banjo, mengebiri banteng, hingga membiasakan diri untuk tidak mandi.

"Aku memiliki bau yang sama dengan Phil dan orang-orang di lokasi syuting tahu persis seperti apa bauku. Tapi sejujurnya itu tidak menyenangkan karena aku tetap harus pergi makan dan bertemu dengan teman-temanku," katanya.

Tak sampai di situ, Benedict juga harus menghadapi kontroversi karakter yang diperankannya tersebut. Film berlatar tahun 1967 itu, Phil diceritakan harus bergulat dengan seksualitasnya setelah jatuh cinta pada putra adik iparnya. Meski begitu, bintang Sherlock Holmes itu mengatakan, dirinya menghargai keberagaman serta merasa sangat sensitif jika merepresentasikan suatu karakter yang berbeda dari dirinya sendiri. The Power of the Dog, film terbaru Benedict Cumberbatch dijadwalkan tayang di bioskop pada 11 November 2021.*