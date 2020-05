JAKARTA - Aktor Benedict Cumberbatch bersama sang istri, Sophie Hunter dan kedua anaknya menjalani karantina selama pandemi corona di New Zealand.

Tak tanggung-tanggung, ia menyewa penginapan dengan biaya Rp 30,6 juta per malam. Penginapan yang berada di kawasan Hawke's Bay itu dilengkapi berbagai fasilitas.

Properti seluas 10 hektar itu menyediakan lapangan tenis, dua kolam yang berada di dalam dan luar ruangan, spa, delapan kamar tidur serta tujuh kamar mandi.

Cumberbatch diketahui terjebak di New Zealand saat menjalani proses syuting film The Power of The Dog. Ketika kebijakan lockdown mulai diberlakukan, ia tadinya mempertimbangkan untuk kembali ke Inggris.

"Ketika lockdown mulai berlakukan pertama kali, ia mempertimbangkan untuk kembali ke Inggris. Tapi dia akhirnya bertahan di negara itu (New Zealand) di sebuah properti terpencil" kata seorang sumber, dikutip dari The Sun, Selasa (26/5/2020).

Sumber menambahkan bahwa sebentar lagi kebijakan lockdown di New Zealand akan dilonggarkan. Otomatis, syuting film Cumberbatch yang tertunda akan dilanjutkan.

