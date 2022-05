JAKARTA - Kebahagian kini tengah dirasakan oleh pasangan pasangan Rosiana Dewi dan Handika Pratama, sebab mereka dikaruniai anak pertama, Jumat (6/5/2022).

Rasa bahagia itu disampaikan Rosiana melalui Instagramnya. Bersama dengan foto persalinan, dia menjelaskan proses kelahiran anaknya yang berjenis kelamin perempuan itu.

"Alhamdulillah. Telah lahir anak perempuan pertama kami ‘Vanilla Almadinah Permaisuri Pratama," tulis wanita yang akrab disapa Ochi itu dalam keterangan foto.

Rosiana melahirkan anaknya melalui proses persalinan caesar sekitar pukul 07.49 WIB dengan berat badan 33,05 gram dan panjang 48 centimeter.

Saat memasuki ruang persalinan, Ochi mengaku deg-degan. Untungnya, prosesnya tak terlalu lama.

Di akhir keterangan Ochi tak lupa mengucapkan terimakasih kepada pengikutnya yang ikut mendoakan proses kelahiran anak pertamanya itu.

Kolom komentar unggahan Ochi pun ramai ucapan selamat dari rekan selebriti.

"Ochi Dika, selamat yah," komentar Ben Joshua.

"Congratulation Ochi dan Dika. Jadi mama papa baru ya. Welcome to the beautiful world, Vanilla," ujar Dewi Rezer.

"Congrats sayang-sayangku," ucap Tika Ramlan.

"Selamat ya. Sehat-sehat dan jadi anak solehah, Vanilla," kata Cindy Fatikasari.

Di sisi lain, nama anak Rosiana Dewi yang dipanggil Vanilla sukses mencuri perhatian netizen. itu diketahui dari komentar mereka.

"Alhamdulillaaah selamaat yaaa @rsn.dw @handikapratama20 namanya manis banget," kata seorang warganet.

"Alhamdulillah selamat ya ka @rsn.dw nama anaknya bagus bgt semoga jd anak yg Sholehah" timpal yang lain.

Tak sedikit juga yang memuji kecantikan anak Rosiana Dewi itu "MasyAllah Tabarakallah selamat atas kelahiran baby girls yang cantik, soleha, dan senantiasa membangkan kedua org tua. sehat selalu baby dan momynya. aamiin,"

"Namanya Masya Allah tabarakallah secantik baby-nya semoga selalu dalam lindungan Allah SWT." ungkap yang lain.