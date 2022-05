JAKARTA - Pasangan Lucky Perdana dengan Lidi Brugman, membawa kabar bahagia. Mereka dikaruniai anak kedua berjenis kelamin laki-laki, pada Minggu (1/5/2022).

Kebahagian itu dibagikan Lucky Perdana melalui unggahan di Instagramnya. Dia memperlihatkan potret bareng istri, anak, dan dokter di ruang operasi. Dia mengucap syukur karena persalinan anak keduanya itu berjalan lancar.

Lucky lalu membagikan kisah haru saat menemani sang istri di ruang operasi.

Menurut keterangan yang disampaikan Lucky, anaknya lahir di RSIA Bina Medika Bintaro.

"Alhamdulillah Thank you to @rsiabinamedika Dr @thomaschayadi and his incredible's team. Di ruang operasi berasa banget nyamannya," tulis Lucky Perdana dikutip pada Senin (2/5/2022).

Bersama dengan unggahan, Lucky juga membeberkan detail mengenai persalinan anaknya. "1 Mei 2022 pukul 22.32 WIB dengan berat badan 3,5 kilogram," lanjutnya. Postingan itu langsung banjir ucapan selamat dari netizen hingga rekan selebriti. "Alhamdulillah. Selamat kak Lucky dan Lidi!" ucap Faradilla Yoshi. "Wahhhh congrats ka @_luckyperdana n mama @lidibrugman," imbuh Margin. "Nambah lagi daddy, sehat-sehat sekeluarga dad," ujar Rifky Bawel.