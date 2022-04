JAKARTA - Rio Dewanto semakin naik daun di ranah seni peran. Kini, suami Atiqah Hasiholan itu go international dengan membintangi film thriller Thailand bertajuk The Antique Shop.

Rio Dewanto akan beradu akting dengan empat aktor ternama lain dari negara yang berbeda, yakni Phiravich Attachitsataporn dari Thailand, Bae Jinyoung dari Korea Selatan yang tergabung dalam grup idola K-pop CIX serta, serta Xu Bin dan Aloysius Pang dari Singapura.

Hal itu terlihat dalam unggahan terbarunya di Instagram. Ayah satu anak itu mempromosikan film terbarunya dengan mengunggah poster dan sedikit sinopsis film arahan sutradara Supakorn Riansuwan tersebut. Dalam posternya, tampak wajah Rio Dewanto berlumur darah dan penuh luka sayatan.

"Ada rahasia di setiap objek. Ada kebenaran yang akan terungkap hanya dalam kematian," tulisnya dalam bahasa Inggris, dikutip Sabtu (30/4/2022).

Melansir Thaiger, film yang diproduksi oleh Loei Dee Dee Studio dan NoonTalk Media ini nantinya terdiri dari 3 kisah thriller mendebarkan dengan tokoh utama dari 4 negara berbeda. Diantaranya 'Chair of Death (Survive)','Bracelets of Love (Half Second)', dan 'Knife of Vengeance (Happy Birthday)'.

Rio Dewanto membintangi cerita pendek berjudul The Death Chair dan berperan sebagai tokoh utama bernama Madi, seorang lelaki asal Indonesia yang bekerja pada salah satu geng mafia bisnis ilegal. Alih-alih hidup sejahtera, dia justru mengalami banyak masalah di negara tersebut. Film Thailand perdana Rio Dewanto ini dijadwalkan tayang pada 2 Juni 2022 di bioskop Thailand. Tentu saja film terbaru Rio Dewanto ini langsung membuat heboh netizen. Apalagi Rio bakal beradu peran dengan idol Korea Jinyoung CIX. Banyak yang mengaku takjub melihatnya. "Mantaaabbh," tulus Chicco Jerikho.