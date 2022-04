GRUP 2nd Chance tampil cukup memukau di atas panggung X Factor Indonesia 2021. Grup yang terdiri dari tiga orang pria dan satu wanita ini bahkan membawakan lagu berjudul Making Loud Out of Nothing at All bersama Lyodra.

Saking bagusnya pembagian suara antara mereka, Rossa sampai mengira bahwa 2nd Chance dan Lyodra seolah sedang meributkan nada. Ia bahkan terdengar memberikan pujian pada penampilan duet tersebut.

"Ini kaya berantem nada nada, kaya semua penyanyi yang bagus bersatu dalam satu lagu," ujar Rossa.

Karakter suara mereka memang berpadu dengan sempurna. Karakter vokal Lyodra yang kuat masih mampu mengimbangi 2nd Chance.

"2nd chance malam hari ini kalian bisa bersanding dengan Lyodra adalah challange luar baisa karena kita semua tahu kekuatan Lyodra dalam bernyanyi," ucap Rossa lagi.

"Tapi kalian bisa berbagi part dalam bernyanyi," lanjutnya.

Penampilan 2nd Chance dari minggu ke minggu memang berhasil menyita perhatian. Namun gelar juara sesungguhnya akhirnya digenggam oleh Alvin.

Sementara 2nd Chance menduduki runner up pertama, Danar ada di posisi juara ketiga.

