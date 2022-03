JAKARTA - Penampilan dari satu-satunya kontestan format grup ajang X Factor Indonesia, 2nd Chance memang selalu menuai pujian dari para juri.

Tak hanya itu, nyanyian dan aksi panggung 2nd Chance juga selalu memuaskan para pemirsa dan penggemarnya di rumah. Terbukti, grup asuhan Ariel NOAH satu ini belum pernah masuk ke posisi tidak aman karena kurang jumlah vote.

Penampilan 2nd Chance malam ini, Senin (7/3/2022) di panggung Gala Live Show 6 dengan lagu hits klasik, It’s Coming Back to Me Now dari Celine Dion yang sedang viral di linimasa TikTok bahkan berhasil membuat juri tamu, Armand Maulana yakin kalau grup yang terdiri dari Febrian, Caecilia, Allan dan Thomas itu yakin bisa melenggang ke babak final.

“Grup vokal yang keren, disatukan dari penyanyi-penyanyi solo. Gue yakin akan bertahan lama di sini dan sampai final,” ujar Armand yang memberikan standing ovation pada 2nd Chance.

Pujian serupa juga dilontarkan juri lainnya, Anang Hermansyah, “Enggak salah kalian stay sampai panggung ini,” imbuhnya.

Berbeda dari Armand dan Anang, Judika mencatat sedikit kekurangan dari nyanyian 2nd Chance di panggung Gala Live Show kali ini. Menurut jebolan Indonesian Idol tersebut, ada beberapa bagian yang kurang seimbang.

“Ada beberapa masalah volume suara, suara Caecilia kurang nyampe. Mungkin ini masalah balancing, ada beberapa part yang enggak balance,” pungkas Judika.

