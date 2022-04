SALAH satu anggota grup musik, Daood Abdullah Al Daood atau Daood Debu, dikabarkan mengalami luka parah akibat kecelakaan maut di Tol Pasuruan-Probolinggo (Paspro) KM 837.200, tepatnya wilayah Kelurahan Pakistaji, Wonoasih, Kota Probolinggo, Senin (18/4/2022) dini hari. Berikut biodata dan agama Daood Debu.

Pria yang akrab disapa Dood ini cukup familier di Indonesia. Bagaimana tidak, dia pernah foto bareng sama komedian Sule. Atas unggahannya tersebut ia dihujani komentar positif dan lucu dari netizen.

Selain itu dirinya juga pernah main Film Bule Jadi Santri. Juga pria kelahirkan 28 September 1988 di Texas, Amerika ini juga memiliki jumlah pengikut sebanyak 122 ribu di Instagram.

Daood beragama Islam yang kini berusia 33 tahun. Sosok Dood dikenal juga sebagai perkusi (alat darbuka) atau pemain drum dari grup band debu.

Terbukti dari unggahan Daood terakhir di sosial media, ketika ia memainkan alat musik Darbuka, alat musik Perkusi semacam drum/Perkusi dari Timur Tengah. Dia sangat piawai memainkannya, sembari berdiri dan berduet dengan pemain api. Penampilannya membuat beberapa orang-orang teriak.

"Darbuka+Fire= Blessing," ucap Daood dikutip Senin (18/4/2022)

Terlihat sebanyak 1.000 lebih orang menyukai aksinya. Juga ragam komentar disematkan oleh netizen atau penggemarnya, diduga ia tengah sakit sebab banyak dari mereka mengucapkan Dood agar lekas sembuh.

"Get well soon," kata They***

"Semoga Allah segera menyembuhkanmu," kata masj***

"Mantap maestroo," ucap totogi***

Informasi tambahan, Dood merupakan salah pendiri dari Komunitas Serikat Darbuka Indonesia. Hal tersebut tertulis di akun Instagramnya. Pria asal Amerika ini mampu mengenalkan alat musik asal Timur Tengah di kalangan masyarakat di Nusantara.