JAKARTA – Aktor Paul Bettany belakangan ini dirumorkan akan hadir kembali sebagai tokoh White Vision di film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Namun, ketika berusaha dikonfirmasi, sang aktor malah memberikan jawaban yang membingungkan.

Terakhir kali muncul di Marvel Cinematic Universe, Paul berperan sebagai dua tokoh, Vision dan White Vision, dalam serial WandaVision pada bulan Januari 2021 lalu. Kini tokoh White Vision diketahui melesat dan menghilang secara misterius di episode terakhir, para fans pun bertanya-tanya dan berspekulasi kapan Paul bisa kembali ke layar lebar MCU.

Dengan munculnya tokoh Wanda Maximoff, diperankan Elizabeth Olsen, di film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, banyak penggemar yang yakin bahwa Paul akan kembali hadir di layar lebar lewat film ini. Namun, ketika sang aktor ditanya, Ia malah memberikan sebuah teka-teki yang bikin fans garuk-garuk kepala dengan sebal.

“Pertanyaan bagus,” bukanya dilansir dari ScreenRant, Jumat (15/4/2022), “apakah aku di Doctor Strange 2? Ya, tidak, ya, tidak, ya, tidak, entahlah, benarkah?”

Belajar dari Andrew Garfield di akhir tahun lalu, kini fans Marvel tak bisa lagi mempercayai kata ‘tidak’ yang muncul dari mulut para aktor kesayangan mereka. Terlebih lagi, Paul juga tak benar-benar menyangkal rumor tersebut; jadi para fans punya harapan yang cukup besar untuk melihat sang aktor kembali ke MCU.

Akankah White Vision debut di layar lebar tahun ini? Pertanyaan tersebut akan terjawab ketika Doctor Strange in the Multiverse of Madness tayang pada 6 Mei 2022.

