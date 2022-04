JAKARTA – Doctor Strange in the Multiverse of Madness akan menjadi film pembuka jagat sinema Marvel di tahun ini. Segera tayang dalam hitungan pekan, durasi film ini sudah bocor terlebih dahulu ke dunia maya.

Selepas terbukanya gerbang multisemesta di film Spider-Man: No Way Home bulan Desember lalu, konsep tersebut akan kembali dieksplorasi lebih jauh lewat film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Dalam sekuel ini, Doctor Strange harus menghadapi konsekuensi dari mantranya sendiri yang mendatangkan banyak ancaman baru ke jagat Marvel.

Dipersiapkan sebagai salah satu film terbesar MCU di tahun ini, baru-baru ini terungkap bahwa Doctor Strange in the Multiverse of Madness akan menjadi film Marvel Studios fase keempat yang paling pendek sejauh ini; 126 menit saja. Angka ini dibeberkan oleh situs tiket Fandango dan dilansir dari Collider pada hari Rabu (6/4/2022).

Meski terbilang pendek untuk standar Marvel Studios, durasi Doctor Strange 2 sejatinya masih lebih mendingan dibanding beberapa film sebelumnya. Sebagai contoh, film Thor: The Dark World dari tahun 2013 silam hanya mampu menampilkan durasi 112 menit saja, sama seperti film The Incredible Hulk dari tahun 2008.

Durasi film pun kini menjadi salah satu faktor penting untuk para fans. Dengan kisah ekstensif dan eksploratif yang akan dibawakan film Multiverse of Madness, para penggemar berharap 126 menit bisa menjadi durasi yang cukup untuk mengemas cerita dengan lengkap dan memuaskan.

Dibintangi Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, dan memperkenalkan Xochitl Gomez, Doctor Strange in the Multiverse of Madness dijadwalkan tayang 6 Mei 2022.

