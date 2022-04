JAKARTA – Menuju pertengahan tahun ini, para penikmat film Marvel tengah menanti kedatangan Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Sembari menunggu, aktor Benedict Wong meminta para fans untuk siap-siap kaget.

Digadang-gadang sebagai film Marvel Studios terbesar sejauh ini, Doctor Strange in the Multiverse of Madness adalah film ke-28 dari franchise MCU yang akan berfokus pada topik multisemesta dan kekacauan yang dibawanya. Dirumorkan akan menampilkan banyak aktor Marvel lawas, rupanya belum semua kejutan berhasil ditebak para penggemar.

Akan kembali memerankan tokoh Wong, aktor Benedict Wong belum lama ini meminta para fans untuk lebih bersiap lagi sebelum kedatangan Multiverse of Madness. Pasalnya, tokoh kejutan yang akan datang lebih banyak dibanding perkiraan semua orang sejauh ini.

“Aku rasa semua penonton akan terkejut. Multisemesta benar-benar membawa banyak tokoh baru,” ucapnya dilansir dari ScreenRant, Selasa (12/4/2022).

Sejauh ini, fans Marvel berspekulasi setidaknya ada tiga empat tokoh kejutan yang akan hadir di film ini; Charles Xavier alias Professor X yang diperankan oleh Sir Patrick Stewart, Superior Iron Man yang diperankan oleh Tom Cruise, serta Namor dan Mr. Fantastic.

Namun, bila ucapan Benedict benar adanya, maka empat karakter di atas hanyalah ujung dari gunung es yang akan meramaikan Multiverse of Madness. Kira-kira, tokoh mana lagi yang akan ramaikan jagat sinema Marvel di tahun ini?

Dibintangi Benedict Cumberbatch, Benedict Wong, Elizabeth Olsen, dan memperkenalkan Xochitl Gomez, Doctor Strange in the Multiverse of Madness akan tayang awal Mei 2022.

(aln)