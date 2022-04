SEOUL - Aktris Oh My Ghost, Kim Seul Gi bergabung dengan Lee Seung Gi dan Lee Se Young dalam drama baru KBS 2TV, Love According to the Law. Hal itu diumumkan tim produksi drama itu, pada 14 April 2022.

Drama tersebut diadaptasi dari webtoon berjudul Love According to the Law. Kisahnya tentang mantan jaksa yang dikenal jenius dan mantan pengacara yang pernah menjadi Miss Korea.

Mengutip Allkpop, Kamis (14/4/2022), sang aktris akan berperan sebagai Han Se Yeon, seorang polisi yang juga sahabat Kim Jung Ho (Lee Seung Gi) dan Kim Yu Ri (Lee Se Young). Dia digambarkan sebagai seorang perempuan yang blakblakan.

Sebagai polisi, Se Yeon tidak akan membiarkan ketidakadilan terjadi di depan matanya. Sementara Lee Se Yong berlakon sebagai Kim Yu Ri, mantan Miss Korea yang beralih profesi menjadi pengacara.

Namun dia kemudian memutuskan keluar dari firma hukum tersebut dan membuka sebuah kafe. Tak disangka pemilik gedung tempatnya membuka kafe adalah Jung Ho, temannya saat SMA. Rencananya, KBS 2TV akan menayangkan Love According to the Law, pada Agustus 2022.*

(SIS)