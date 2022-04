SEOUL - Jeon Yeo Bin dan Park Jung Min dikabarkan mendapat tawaran untuk membintangi film terbaru Hyun Bin, Harbin. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh agensi kedua aktor tersebut, pada 12 April 2022.

“Mereka masih mempertimbangkan tawaran tersebut dengan positif,” ujar Management mmm mewakili Jeon Yeo Bin dan SEM Company selaku agensi Park Jung Min, dikutip dari Soompi, Rabu (13/4/2022).

Harbin merupakan film laga mata-mata yang bersetting di Harbin, ibu kota Provinsi Heilongjiang, China era 1900-an. Kisahnya tentang aktivis kemerdekaan Korea yang melakukan apa saja untuk melindungi tanah airnya.

Akhir 2021, Hyun Bin sudah mengonfirmasi keterlibatannya dalam film tersebut. Ini akan menjadi proyek layar lebar terbaru sang aktor setelah resmi menikahi aktris Son Ye Jin pada 31 Maret silam.

Film Harbin akan diarahkan oleh Woo Min Ho, sutradara Insiden Men, The Drug King, dan The Man Standing Next. Jeon Yeo Bin dipilih setelah sukses dengan drama Vincenzo, pada 2021.

Saat ini, dia masih syuting film Spiderweb bersama Song Kang Ho, Im Soo Jung, Oh Jung Se, dan Krystal. Dia juga akan membintangi drama Some Day or One Day dan beradu akting dengan Ahn Hyo Seop dan Kang Hoon.

Di lain pihak, Park Jung Min juga akan memulai syuting serial baru Netflix, Money Game, pada Mei 2022. Dalam drama itu, dia beradu akting dengan Ryu Jun Yeol dan IU. Dia juga menjadi cameo dalam drama tvN, Shooting Stars.*

(SIS)