JAKARTA - YouTuber Reza Arap menanggapi kritik seorang warganet yang memintanya untuk menghargai bulan puasa. Kritik itu dilayangkan warganet itu setelah Arap mengunggah foto makanan di media sosial.

“Hargai yang puasa. Toleransi itu wajib!” ujar warganet tersebut lewat DM Instagram, seperti diunggah ulang akun @AREAJULID di Twitter, pada Selasa (12/4/2022).

Terkait kritik tersebut, Reza Arap memiliki jawabannya sendiri. Suami Wendy Walters tersebut menegaskan punya hak untuk mengunggah apapun di akun Instagram pribadinya.

“Menghargai kalian yang berpuasa bukan dari gue ngepost Story sih. Lagipula itu hak gue juga. Sorry not sorry, jangan lupa hargai juga yang tidak berpuasa. Kalian bukan karakter utama dalam hal ini,” katanya.

Unggahan akun tersebut kemudian ramai dikomentari warganet. Sebagian besar menganggap wajar jawaban nyelekit Reza Arap. “Sorry to say, tapi terkadang mereka hanya minta umat lain bertoleransi tanpa mau melakukan yang sama,” ujar akun @aug*rilu*.

Warganet itu menambahkan, terkadang harus membeli makanan di luar secara diam-diam karena takut menjadi pusat perhatian. “Gue merasa jadi kriminal, sumpah!” imbuhnya.

Di lain pihak, akun @Z_a*ras*i mengatakan, “Posisinya, Arap itu bukan Islam gitu loh. Lo baru melihat Story orang update makanan saja sudah tergoda. Apa kabar lo kalau jalan-jalan di pemukiman non-muslim di bulan Ramadan? Lu minta dihargai juga?”

Pemilik nama asli Reza Oktovian ini lahir dari orangtua yang berbeda agama. Ibunya merupakan pemeluk agama Islam, sementara sang ayah yang meninggalkannya sejak kecil adalah penganut Kristen Protestan. Meski tumbuh dewasa dengan agama Islam, namun sang YouTuber mengaku, tak pernah menjalankan iman tersebut. Bahkan dia lebih dekat dengan agama sang ayah karena menempuh pendidikan di sekolah Kristen. Setelah pencarian iman, Reza Arap akhirnya memilih Budha sebagai agamanya. Hal itu dikonfirmasi sang istri dalam unggahannya di Instagram. "Dia sudah memeluk agama Budha dari lama. Sah di mata agama dan hukum," tuturnya.