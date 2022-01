LOS ANGELES – Kostum aktor Benedict Wong dalam film Doctor Strange in The Multiverse of Madness bocor di media sosial. Hal tersebut diketahui dari unggahan foto melalui akun @DrStrangeUpdate di Twitter.

Dalam foto tersebut memperlihatkan Benedict Wong akan mengenakan kostum baru yang dihiasi warna yang lebih terang dan jelas berbeda daripada yang terlihat sebelumnya di Marvel Cinematic Universe (MCU).

Dilansir dari CBR, pada kostum terbaru ini menampilkan warna yang didominasi dengan warna ungu dengan sentuhan kain berwarna emas. Selain itu pada bagian ikat pinggang terlihat warna kemerahan yang dibungkus dengan sabuk kain tembaga.

Kostum tersebut sekilas mirip dengan pakaian Samurai tradisional dengan pedangnya. Hal tersebut menandakan ada kemungkinan pertempuran fisik dalam film Doctor Strange in The Multiverse of Madness.

Sebagai perbandingan, pakaian yang dikenakan Wong sebelumnya dalam film Spider-Man: No Way Home terdiri dari warna merah marun yang lebih gelap. Kostumnya tidak berbeda dengan yang terlihat dalam adegan pertarungan bawah tanah di Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, serta Avengers: Endgame, Avengers: Infinity War dan penampilan pertamanya di Doctor Strange tahun 2016.

Berbeda dengan pakaian baru Wong yang lebih mencolok, Doctor Strange sendiri tampaknya mengurangi warna kostumnya. Pasalnya, dalam trailer film, Strange dihadapkan pada versi dirinya yang lebih gelap dan jahat.

Kekacauan tampaknya terjadi sebagai akibat dari mantra Strange di Spider-Man: No Way Home yang merobek penghalang antara alam semesta, dan tampaknya menyebabkan lebih banyak kerusakan daripada yang diperkirakan semula.

