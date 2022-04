SEOUL - Jennie BLACKPINK membuat heboh para penggemarnya setelah mengunggah foto selfie dengan rambut yang disemir oranye terang di Instagram, pada 10 April 2022.

Bersama foto itu, idol 26 tahun tersebut menuliskan, “Don’t talk to me or my new hair (Jangan bicara denganku atau rambut baruku).”

Unggahan yang telah disukai lebih dari 8,7 juta kali itu kemudian ramai dikomentari para BLINK, penggemar BLACKPINK. Beberapa berharap, foto itu menjadi pertanda bahwa grup tersebut akan segera merilis album baru.

“BLACKPINK akan segera comeback, guys,” ujar seorang penggemar. Lainnya menuliskan, “Tampaknya akan segera ada album baru nih."

Namun seorang penggemar menilai, perubahan warna rambut itu tak selalu menjadi pertanda mereka akan comeback. “Tentu saja aku akan senang kalau mereka comeback. Tapi kurasa, dia hanya mau mencoba hal baru,” kata seorang fans.

Sementara itu, BLACKPINK merilis album terakhirnya, ‘The Album’, pada 20 Oktober 2020. Album itu terdiri delapan lagu dengan How You Like That sebagai title track dan dua single lainnya kolaborasi dengan dua artis Hollywood, Selena Gomez dan Cardi B.

Album itu juga berhasil memenangkan beberapa penghargaan, termasuk Bonsang Prize (Album Terbaik) dari Golden Disc Awards 2021. Billboard juga menempatkan ‘The Album’ dalam daftar 5 Top 50 Best Album 2020.*

