JAKARTA - Fakta Lulu Tobing mualaf menjadi salah satu informasi yang kerap dicari publik dari aktris Tersanjung ini. Sempat diisukan kembali memeluk agama Kristen, namun dia membuktikan tetap setia pada imannya sebagai seorang muslimah.

Berikut adalah lima fakta di balik keputusan Lulu Tobing memutuskan menjadi mualaf:

1.Pindah Agama sebelum Menikah

Lulu Tobing yang sebelumnya seorang Kristen memutuskan menjadi mualaf, sebelum dinikahi Danny Rukmana, cucu Presiden Soeharto, pada 2006. Dia memang tak banyak bicara soal keputusannya menjadi mualaf.

2.Isu Kembali Pindah Agama

Aktris 44 tahun berdarah Batak tersebut sempat diisukan kembali ke agama semula, setelah bercerai dari Danny, pada 2016. Pemicunya, karena foto siluet gereja dan ucapan selamat Natal yang diunggahnya di Instagram.

“Happy Xmas everyone and happy holidays (Selamat Natal semuanya dan selamat berlibur),” ujar sang aktris dan mengakhiri unggahannya dengan tagar ‘pohon natal ibu’.

Fakta Lulu Tobing mualaf. (Foto: Instagram/@lutob)

Unggahan tersebut kemudian ramai dikomentari warganet yang mempertanyakan alasan sang aktris kembali berpindah agama. Kesal dengan pertanyaan warganet, dia pun akhirnya menjawab tudingan kembali memeluk agama Kristen.

“Berhentilah bertanya apa agama saya. Karena itu masalah pribadi. Saya tak akan segan menghapus komentar dan memblokir siapa saja yang berbuat tidak menyenangkan,” katanya diakhir dengan tagar ‘urus saja masalahmu’.

3.Keputusan Mendalami Islam

Setelah 3 tahun menjanda, Lulu Tobing kemudian dilamar Bani Maulana Mulia, pada Mei 2019. Mereka kemudian menggelar pernikahan sederhana, pada 24 Agustus di tahun yang sama.

Pernikahan itu sekaligus menjawab rasa penasaran publik terkait isu perpindahan agama aktris Dua Garis Biru tersebut pada 2016. Lulu dan cucu konglomerat Soedarpo Sastrosatomo tersebut menikah secara Islam.

Setelah menikah, Lulu terlihat lebih khusyuk memperdalam agama Islam. Hal itu bahkan sempat dibocorkan Bani lewat unggahannya di Instagram, pada Maret 2020. Dalam foto unggahannya, sang aktris tampak memakai mukena dan duduk di atas sajadah.

Dia terlihat fokus mempelajari gerakan dan bacaan salat lewat kertas berwarna yang ditata di sekitar sajadahnya. “The best gift I’ve ever had (Hadiah terindah yang pernah kuterima),” katanya dalam unggahan tersebut.

4.Perjalanan ke Rumah Tuhan

Setelah 15 tahun menjadi mualaf, Lulu Tobing akhirnya menginjakkan kakinya di Mekkah. Itu merupakan perjalanan perdananya ke rumah Allah. Pada 22 Maret 2022, dia mengaku, sudah sering diajak untuk menjalani ibadah umrah.

Namun ajakan itu selalu ditolaknya dengan alasan belum ada keinginan dari dalam hatinya. “Padahal zaman itu, belum ada virus mengerikan seperti sekarang. Justru di saat keadaan enggak senyaman dan seaman dulu malah ada keinginan untuk umrah,” tuturnya lewat Instagram.

5.Rindu Kakbah

Ternyata, perjalanan itu sangat berkesan bagi sang aktris. Dia bahkan mengaku, langsung merindukan Kakbah sekembalinya ke Indonesia. Lewat Instagram, dia mengunggah fotonya saat berdiri di depan Kakbah.

Tak ada kalimat panjang di unggahannya tersebut. Lulu Tobing hanya menyelipkan tiga emoji hati berwarna putih dalam unggahan tersebut untuk menggambarkan kerinduannya pada Kakbah.*

