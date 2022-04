LOS ANGELES - Jennifer Lopez dan Ben Affleck kembali bertunangan. Kabar bahagia tersebut diumumkan ibu dua anak itu lewat sebuah video pendek yang diunggah di situs On The JLo.

Dalam video itu, pelantun On The Floor tersebut terlihat menatap cincin berlian berwarna hijau yang melingkar di jari manisnya. “Kau sempurna,” ujar Lopez dalam video tersebut, dikutip dari Page Six, pada Minggu (10/4/2022).

Konfirmasi dirilis Jennifer Lopez setelah ramai diisukan bertunangan dengan aktor Batman tersebut. Isu itu bermula ketika dia terekam kamera memakai cincin berlian saat berbelanja bersama putrinya, Emme, di Los Angeles, awal pekan ini.

Ini menjadi pertunangan kedua bagi aktris 52 tahun itu bersama Ben Affleck. Pada November 2002, bapak tiga anak itu melamar Lopez dengan cincin berlian 6,1 karat berwarna pink rancangan Harry Winston.

Mantan suami Jennifer Garner itu dikabarkan membeli cincin tersebut seharga USD2,5 juta atau setara Rp35,92 miliar. Namun pada awal 2004, Jennifer Lopez membatalkan pertunangan mereka. Dia kemudian menikah dengan Marc Anthony, pada Juni 2004.*

