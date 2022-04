BOYBAND asal Jepang, JO1 baru-baru ini meluncurkan lagu terbaru mereka. Bertajuk Move The Soul, single tersebut diketahui telah dirilis melalui saluran musik digital, pada Minggu, 3 April 2022 lalu.

Menariknya, lagu yang dinaungi oleh label LAPONE Entertainment ini menjadi tema pembuka film animasi 'Fanfare of Adolescence' yang tayang di stasiun televisi Jepang. Bahkan, Shiroiwa Ruki dari JO1 mengaku sangat senang karena lagu Move The Soul ini bisa rilis dengan sempurna, apalagi menjadi pembuka anime televisi Gunjou No Fanfare. Dia pun berharap lagu ini dapat diterima oleh seluruh kalangan.

“Semoga single ‘Move The Soul’ ini dapat dinikmati dan disukai penggemar Indonesia," ungkap Shiroiwa Ruki, JO1.

Bukan hanya itu, single Move The Soul hingga kini diketahui masih mendapat sambutan meriah dari penikmat musik dunia. Video musiknya bahkan telah diputar ulang lebih dari 500.000 kali dengan sematan komentar lebih dari 4.000 warganet dan menjadi trending di Youtube Musik.

Lagu Move The Soul sendiri menceritakan kisah para pengejar mimpi dari para karakter utama di animasi yang kemudian dikaitkan dengan perjalanan J01 sampai detik ini. Diharapkan, lagu ini bisa menjadi lagu penyemangat untuk orang-orang yang sedang berjuang mengejar mimpi mereka.

Terlebih, lagu ini memiliki melodi cerah yang melaju cepat dengan vokal bernada tinggi, mengikuti tren musik dan gaya vokal mereka. Dengan begitu, menurut Shiroiwa, sebuah lagu pasti akan menjadi lebih berkesan dan menggetarkan jiwa.

Rencananya, lagu 'Move The Soul' ini akan masuk dalam album ke-2 mereka, 'KIZUNA' yang akan rilis pada Mei mendatang.

Sebagaimana diketahui, JO1 merupakan boyband beranggotakan 11 orang yang berada dibawah naungan label Lapone Entertainment, hasil kerja sama antara Yoshimoto Kogyo dan CJ E&M. Personel tersebut di antaranya Mamehara Issei, Kawanishi Takumi, Kawashiri Ren, Tsurubo Shion, Ohira Shosei, Kinjo Sukai, Shiroiwa Ruki, Sato Keigo, Kimata Syoya, Kono Junki, dan Yonashiro Sho.

Tak kaleng-kaleng, ke-11 personel ini adalah orang-orang yang terpilih dari 101 peserta program audisi Jepang bernama "PRODUCE 101 JAPAN" yang diselenggarakan pada 2019.

(van)