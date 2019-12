JAKARTA - Boyband asal Jepang, Ballistik Boyz sukses menghelat show perdana di Mall of Indonesia, Jakarta akhir pekan lalu. Ballistik Boyz berhasil menyita perhatian. Fans pun histeris menyambut kehadiran mereka untuk pertama kalinya.

Ballistik Boyz hadir ke Indonesia atas kerjasama WebTVAsia Indonesia selaku partner resmi dari LDH Management yang menaungi Exile Tribe termasuk Ballistik Boyz. Mereka pun bersyukur kehadiran sebagai promosi single mereka disambut positif oleh fans asal Indonesia.

"Sebelumnya kami ke Malaysia dan Taiwan. Kami juga akan promo ke Thailand, dan sekarang di Indonesia. Juga negara-negara lainnya. Saat ini pasar musik di Asia Tenggara sangat besar, termasuk di Indonesia makanya kami ingin sekali ke sini," ujar Hidaka Ryuta, salah satu personel Ballistik Boyz.

Boyband yang digawangi oleh Hidaka Ryuta, Kanou Yoshiyuki, Kainuma Ryusei, Fukahori Miku, Okuda Rikiya, Matsui Riki, dan Sunada Masahiro juga sempat tampil di Tribeca Central Park, Jakarta. Lagi, mereka beruntung bisa mendapatkan antusiasme tinggi dari penikmat musik Tanah Air.

Kanou Yoshiyuki, salah satu personel Ballistik Boyz kagum dengan kehangatan fans Indonesia. Ia pun tak segan-segan menyapa dan memuji fans yang hadir ketika mereka showcase di Jakarta.

"Apa kabar Indonesia. Kami senang sekali berada di sini. Kalian begitu ramah, terima kasih," ucap Kanou Yoshiyuki saat berada di atas panggung.

Dalam rangka tampil di Indonesia, Ballistik Boyz turut membawakan lagu andalan seperti 44Raiders, Tenhane 1000%, Baddest Fire, Nu World, Make U a Believer, dan Passion. Ballistik Boyz telah menghadirkan dua album, yakni self titled dan album kedua berjudul Battle of Tokyo -Enter The Jr.Exile-.

Seperti diketahui, Ballistik Boyz merupakan boyband jebolan Global Japan Challenge dan Vocal Battle Audition 5. Mengusung genre rap dan hip hop, Ballistik Boyz mendapatkan penghargaan MTV Video Music Award Japan 2019 (MTV VMAJ) di kategori Rising Star Award.