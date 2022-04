JAKARTA – BIGBANG, boy group raksasa asuhan YG Entertainment, akhirnya comeback ke industri musik K-Pop dengan single berjudul Still Life. Meski belum ada usia sehari, lagu terbaru ini sudah berhasil laris dan trending dimana-mana.

Dirilis pada hari Senin (4/4/2022) malam kemarin, tepatnya pada pukul 22.00 WIB, lagu Still Life berkisah tentang pendewasaan diri dan memudarnya masa muda yang menyenangkan. Diiringi instrumental yang mengalun manis, lagu ini sukses membuat banyak pendengar merasa emosional dan sentimental.

Ingin nyanyi bareng para VIP seluruh dunia? Berikut ini lirik sekaligus terjemahan lagu Still Life milik BIGBANG supaya makna lagu bisa lebih meresap ke dalam jiwa.

1. Lirik Romanized

ideumhae jil nyeok kkot pineun bom hanyeoreum bamui kkum

gaeul ta gyeoul naeril nun 1nyeon ne beon ttodasi bom

jeongdeureossdeon nae jeolmeun nal ijeneun annyeong

areumdapdeon uriui bom yeoreum gaeul gyeoul

“Four season with no reason.”

bi gaen dwie biae daesin a happy end

biseudeumhi ssik biusdeut chilsaek munuiui mujigae

cheoleopsi cheol jina cheoldeulji moshae(still)

cheolbujie cheol geureunji orae Marchin’ bibaldi

chaikopeuseuki oneurui sagyereul majihae

machimnae machi nesi mosnae

boy jeo haneulman barabogoseo

sagyejeol jal jinaego isseo good-bye

tteonan saram tto natanan saram

meori wi jeosesang

nan tteona yeonggamui amazon

jinan bamui teurauma da mutgo

moksum bachyeo dallyeool sae chulbal haneun wangbokseon

byeonhallae jeonbodaneun deoukdeo

joheun saram deoukdeo

deo naeun saram deoukdeo

achim iseureul majgo nae ane bunno gwageoe mutgo

For life

ureossdeon useossdeon sonyeongwa sonyeoga geuriwo na

chanranhaessdeon saranghaessdeon geu sijeolman jakku gieokna

gyejeoreun nari galsurok sokjeoleopsi heulleo

bulkge muldeurigo parahge meongdeureo gaseumeul hultgo

eonjenga dasi ol geunal geuttaereul wihayeo (geudaereul wihayeo)

areumdaul uriui bom yeoreum gaeul gyeoul

La la la la la la la la la la la

La la la la la la la la la la la

La la la la la la la la la la la

La la la la la la la la la la la

ideumhae jil nyeok kkot pineun bom hanyeoreum bamui kkum

gaeul ta gyeoul naerin nun bom yeoreum gaeul gyeoul

2. Terjemahan Bahasa Inggris

At sunset next year, A blooming spring, a midsummer night’s dream

Feeling fall, then winter’s snow Four times a year, spring comes again

Goodbye now to my beloved young days

Our beautiful spring summer fall winter

“Four season with no reason.”

After the rain, instead of sadness comes a happy end

A seven-colored rainbow slanted like a sneer

Passed the seasons without maturing, I can’t mature (still)

Immature and long gone without maturing, Marchin’ Vivaldi

Tchaikovsky, greeting the seasons of today

Finally, the four at last

Boy looking over at the sky

Doing well throughout the four seasons Good-bye

Those who left and those who came

The world above our head

I’m leaving inspiration’s amazon

Burying all the trauma from past nights

A round-trip ship running, risking its life to start anew

I’m going to change more than before

A good person more and more

A better person more and more

With the morning dew, burying my anger in the past

For Life

I miss the boy and girl who cried and laughed

I keep remembering those glorious and loving days

The seasons pass hopelessly as days go by

Going through our hearts by staining red and bruising blue

For the day, the moment that will come again someday (for you)

Our beautiful spring summer fall winter

La la la la la la la la la la la

La la la la la la la la la la la

La la la la la la la la la la la

La la la la la la la la la la la

At sunset next year, A blooming spring, a midsummer night’s dream

Feeling fall, then winter’s snow

Spring summer fall winter

3. Terjemahan Bahasa Indonesia

Di mentari terbenam tahun depan, musim semi yang mekar, mimpi malam pertangahan musim panas

Rasakan musim gugur, lalu salju musim dingin turun empat kali setahun, musim semi datang lagi

Selamat tinggal pada masa mudaku

Musim semi, panas, gugur, dingin indah kita

“Empat musim tanpa makna”

Setelah hujan, alih-alih sedih datanglah kebahagiaan

Pelangi tujuh warna miring layaknya seringai

Melalui musim tanpa menjadi dewasa, aku tak bisa dewasa

Tak dewasa dan terus begitu, mendengar Vivaldi

Tchaikovsky, menyambut musim hari ini

Akhirnya, keempatnya datang

Anak lelaki melihat langit

Baik-baik saja sepanjang empat musim, selamat tinggal

Mereka yang pergi dan mereka yang datang

Dunia di atas kepala kita

Aku meninggalkan inspirasi amazon

Memendam trauma dari malam silam

Kapal berjalan pulang-pergi, mempertaruhkan hidup untuk memulai yang baru

Aku akan berubah menjadi lebih dari sebelumnya

Orang baik, lebih dan lebih

Orang lebih baik, lebih dan lebih

Bersama embun pagi, memendam amarah di masa silam

Sepanjang hidup

Aku rindu sang lelaki dan perempuan yang menangis dan tertawa

Aku terus ingat hari-hari menakjubkan dan penuh cinta itu

Musim berlalu tanpa makna seperti hari

Melalui hati dengan menodai merah dan memar biru

Untuk hari ini, momen yang akan datang lagi suatu saat nanti

Musim semi, panas, gugur, dingin indah kita

La la la la la la la la la la la

La la la la la la la la la la la

La la la la la la la la la la la

La la la la la la la la la la la

Di mentari terbenam tahun depan, musim semi yang mekar, mimpi malam pertangahan musim panas

Rasakan musim gugur, lalu salju musim dingin

Musim semi, panas, gugur, dingin