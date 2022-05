SEOUL - BIGBANG telah mencapai angka 100 juta view dengan Tonight. Lagu ini menjadi lagu ke-12 mereka yang mencapai 100 juta view.

Melansir Soompi, Minggu (15/5/2022), pada tanggal 15 Mei pukul 2:30 pagi waktu setempat, video klip BIGBANG dengan lagu mereka โ€œTonightโ€ melampaui 100 juta view di YouTube.

Tonight saat ini adalah video klip grup ke-12 BIGBANG yang mengumpulkan lebih dari 100 juta view, setelah Fantastic Baby, BANG BANG BANG, Loser, Bad Boy, Let's Not Fall in Love, Blue, FXXK IT, BAE BAE, Sober, Haru Haru, dan Last Dance. Termasuk video klip solo dan sub-unit, Tonight adalah video klip ke-19 grup yang secara keseluruhan mencapai pencapaian tersebut.

BIGBANG awalnya merilis video klip untuk Tonight pada 1 Maret 2011 pukul 4 sore waktu setempat, artinya lagu tersebut membutuhkan waktu sekitar 11 tahun, 2 bulan, dan 13 hari untuk mencapai 100 juta penayangan.

Big Bang adalah boyband asal Korea Selatan yang dibentuk oleh YG Entertainment. Grup ini debut secara resmi pada 19 Agustus 2006 dengan lima anggota, yakni G-Dragon, T.O.P, Taeyang, Daesung dan Seungri.

