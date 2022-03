MENTERI Pertanian Syahrul Yasin Limpo dangdutan bareng Wika Salim di ajang Digital Innovation Award (DIA) 2022. Gelaran ini disiarkan di iNews, Kamis (31/3/2022).

Ajang ini memberikan penghargaan untuk inovasi digital yang dikembangkan Kementerian/Lembaga atau Pemda dan dimeriahkan oleh berbagai hiburan.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo datang langsung menyaksikan perhelatan ini. Saat hadir, Syahrul sempat bernyanyi bersama aktris dan penyanyi Wika Salim.

Syahrul dan Wika melantunkan lagu milik Iwan Fals yang berjudul Izinkan Aku Menyayangimu. Dengan suara rocknya, Syahrul berhasil memukai penonton dan mendapat tepuk tangan meriah.

Masih bersama Wika, Syahrul juga membacakan nominasi Digital Innovation for Disaster Risk Reduction. Terdapat 5 Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang mendapatkan penghargaan ini.

Para pemenang DIA 2022 terbagi atas lima kategori, yakni Digital Innovation for Creative Industry, Digital Innovation for Disaster Risk Reduction, Digital Innovation for Suistainable Business, Digital Innovation for Product Transformation, dan Digital Innovation for Public Service.

Malam puncak ajang bergengsi Digital Innovation Award 2022 ini disiarkan di iNews, Kamis, 31 Maret 2022 pukul 21.00 WIB. Selain itu, juga dapat disaksikan melalui aplikasi RCTI+ dan www.rctiplus.com. Acara ini dipersembahkan oleh iNews, MNC Network and MNC Portal Indonesia. Athika Rahma