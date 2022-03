SEOUL - Lima member EXO: Suho, Xiumin, D.O, Kai, dan Sehun akan kembali membintangi program Travel The World On A Ladder musim 3. Hal itu dikonfirmasi dengan perilisan poster program tersebut.

Mengutip Allkpop, Selasa (29/3/2022), para member akan mengunjungi Namhae-gun, pulau terbesar kelima di Korea Selatan yang terletak di Provinsi Gyeongsang Selatan. Pulau itu berjarak 5 jam dari Seoul menggunakan kereta cepat.

Dalam perjalanan 3 hari dan 2 malam di pulau itu, Suho cs akan disuguhi pemandangan indah Pulau Namhae. Dalam program itu, mereka juga diharuskan menyelesaikan berbagai misi yang diberikan tim produksi.

Sementara itu, Wavve dijadwalkan mulai menayangkan Travel The World On A Ladder-Namhae pada 8 April 2022, pukul 11.00 KST. Episode baru program itu akan tayang setiap hari Jumat.*

