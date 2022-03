MARVEL Studios baru saja mengumumkan sebuah kabar menggembirakan bagi para pecinta film superhero karya mereka. Pada Desember mendatang, Marvel Studios akan menghadirkan film Natal pertama berjudul The Guardians of the Galaxy Holiday Special.

Bukan hanya sekedar film yang dirilis untuk menemani waktu liburan. Marvel kabarnya juga akan memperkenalkan banyak tokoh baru lewat tayangan tersebut.

Nantinya Marvel Studios akan menciptakan banyak proyek yang dikhususkan untuk layanan streaming Disney+. Tak hanya mengembangkan serial episodik, rupanya Marvel juga punya beberapa ide film yang nantinya ditayangkan secara eksklusif di layar kaca.

Salah satu proyek film tersebut adalah The Guardians of the Galaxy Holiday Special. Sebuah film Natal pertama dari Marvel Studios yang akan menampilkan Star Lord, Drax, Groot, dan kawan-kawan berpetualang mengarungi galaksi sembari mempelajari arti Natal.

Sempat disebut sebagai film yang ‘penting’ untuk masa depan seri Guardians of the Galaxy, rupanya film ini dipersiapkan untuk mendebutkan lebih dari satu tokoh baru ke jagat sinema Marvel Cinematic Universe. “Lebih dari satu tokoh MCU baru akan diperkenalkan di #GotGHolidaySpecial,” tulis James Gunn sang sutradara di Twitter.

Sebagai sutradara, James Gunn dikenal berani memunculkan tokoh-tokoh yang nyentrik dan jarang dikenal penggemar pada umumnya. Belum mengumumkan tokoh mana saja yang akan hadir lewat film Natal ini, para penggemar sudah lebih dulu menggali komik-komik lawas untuk mencari tokoh aneh mana yang berpotensi muncul.

Kembali dibintangi Chris Pratt, Dave Bautista, Pom Klementieff, Bradley Cooper, dan masih banyak lagi, film The Guardians of the Galaxy Holiday Special direncanakan tayang bulan Desember 2022 mendatang. Penasaran kan?

(van)