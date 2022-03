LOS ANGELES- Bos Marvel Studios, Kevin Feige akhirnya buka suara soal keterlibatan Tobey Maguire dan Andrew Garfield dalam film Spider-Man: No Way Home. Dia mengaku sempat deg-degan saat bertemu dengan dua aktor tersebut.

Seperti diketahui, Marvel Studios kerap menutup-nutupi fakta dan membohongi para fans sepanjang promosi film Spider-Man: No Way Home soal kedatangan Andrew Garfield dan Tobey Maguire.

“Aku girang sekali ketika mencetuskan ide soal menggandeng aktor-aktor besar dalam sebuah proyek yang layak mendapatkan energi mereka,” kata Kevin Fage dilansir dari CBR, Rabu (16/3/2022).

"Tapi aku sekaligus gugup ketika berbicara langsung dengan Tobey dan Andrew. Aku sama sekali tidak tahu apakah mereka tertarik bergabung," imbuhnya.

Tentunya melegakan bagi semua pihak ketika Kevin mendengar bahwa dua aktor itu merasa tersanjung bisa digandeng oleh Marvel Studios. Bahkan Tobey Maguire sendiri sempat mengaku tak pikir panjang sebelum menerima tawaran ini; lagipula, siapa sih yang tak mau dapatkan kesempatan kedua untuk perankan tokoh Spider-Man?

Di sisi lain, Jon Watts selaku sutradara juga merasakan hal yang sama dengan sang bos ketika mendengar ide besar tersebut. Menurutnya, film No Way Home tak akan sukses tanpa andil Andrew dan Tobey.

“Mendengar ide soal kembalinya Andrew dan Tobey dalam satu layar bersama Tom Holland, aku ikutan bersemangat. Menurutku reuni itu merupakan jiwa dari film ini," katanya.

Kini, Spider-Man: No Way Home berhasil menjadi salahsatu film terbesar di Hollywood sepanjang masa. Sudah meraup pendapatan hingga Rp25 triliun di skala global, No Way Home kini sudah turun layar dan kabarnya akan merayap ke layanan streaming di akhir Maret mendatang.