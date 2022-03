SEORANG perempuan bernamaĀ TaskiaĀ Nurhasanah mendadak viral di media sosial. Hal tersebut terjadi lantaran dirinya dianggap mirip dengan Jennie BLACKPINK.

Video dari gadis yang bersekolah di Pesantren Purwakarta itu diketahui viral usai diunggah ulang oleh akun InstagramĀ @dagelan. Bahkan sampai mendapat sorotan dari rapper Young Lex.

Potret Jennie BLACKPINK yang mengenakan tanktop hitam dengan rambut panjang terurai menjadi pembuka video yang viral itu. Kemudian, muncul video Taskia yang mengenakan hijab instan berwarna ungu sambil tersenyum lebar ke kamera. Pada pose inilah dia terlihat begitu mirip dengan Jennie BLACKPINK.

"Alhamdulillah sayangku @jennierubyjane," tulis admin dalam keterangan, dikutip Kamis (24/3/2022).

Dengan iringan lagu bertajuk Drama dari Roy Woods, wanita tersebut seolah mengatakan bahwa gambar Jennie BLACKPINK yang di awal video itu bukan dirinya. Dia melakukan lipsync di bagian lirik lagu 'girl that's not me' sambil tersenyum dan tertawa kecil.

Sekilas, wajahnya memang terlihat begitu mirip dengan Jennie BLACKPINK, mulai dari struktur wajah, mata, bibir, gigi bahkan senyumnya. Pipi chubby yang mengembang kala tersenyum pun tampak sama persis dengan Jennie BLACKPINK.

Tentu saja unggahan itu langsung dibanjiri beragam reaksi netizen. Bahkan, artis Young Lex pun ikut heboh menanyakan sosok wanita tersebut. Tak sedikit juga netizen yang menyebutnya sebagai Jennie BLACKPINK edisi Ramadhan. "MIN KASIH TAU GUE IG NYA TUH BOCAH APA MIRIP@BANGET JIR," tulis Young Lex. "Anjir mirip banget," balas sony****. "Ketawanya pun mirip," sahut vali****. "JENNIE EDISI RAMADHAN," ujar yuni****. "Jennie wktu masih pesantren," kata duta****. "Jennie versi lokal," tulis nnad****. "Dalam rangka menyambut bulan suci ramadhan," kata dian****.