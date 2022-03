GILANG Widya Pramana alias Juragan 99 akhirnya mengakui bahwa dirinya bukanlah pemilik dari pesawat jet pribadi. Dalam wawancaranya dengan awak media, suami dari Shandy Purnamasari ini mengatakan bahwa dirinya tidak pernah membeli kendaraan yang diduga memiliki harga Rp 240 miliar tersebut.

Lebih lanjut, kuasa hukumnya juga menyebut bahwa jet pribadi yang diaku-akui oleh Gilang dan istri, sebenarnya hanyalah sebuah kontrak kerja sama. Bahkan kini mereka sudah tak lagi mengetahui dimana keberadaan pesawat tersebut, lantaran masa kontrak kerja sama sudah habis.

Mendengar klarifikasi tersebut, Nikita Mirzani sontak melayangkan sindirannya pada Gilang. Ia bahkan merasa sedih lantaran bos skincare itu tega membohongi masyarakat se-Indonesia.

"Kok kamu tega sih bohongin followers kamu sama para Artis & influencer yang udh bikin konten Di jet pribadi kamu mas. ! Apa Kabar nya km undang banyak Artis naik itu pj dengan bangga nya bilang itu punya kamu, makin sedih aku tuh," tulis Nikita Mirzani di akun Instagramnya, Rabu (23/3/2022).

"Di channel YouTube nya fitra eri dengan pede nya kamu sambil senyum2 manja klo jet pribadi itu punya kamu Trs di comment nya rata2 netizen iri dgn kesuksesan kamu. Km jng plinplan dong mas Gilang ayang bebeb," sambungnya.

Tak berhenti sampai disitu, bintang film Comic 8 ini juga mempertanyakan kebohongan yang telah dibuat oleh pasangan suami istri tersebut di media sosial. Hal tersebut tentu dianggap cukup fatal, mengingat ada banyak netizen yang tergiur dengan kesuksesan pasutri tersebut, yang mengklaim bahwa semua kekayaan mereka didapatkan dari hasil kerja keras.

"Kalau kaya gini kamu membuat semua followers kamu jadi berfikir Kenapa semua ini hanya tipu2 sosial media saja . Apakah kamu crazy rich sesungguh nya . Karena yang saya tau rich itu ga crazy mas Gilang tapi smart and rich," tuturnya.

"Mas dan mbak nya belajar lagi yah klo mau klarifikasi. Lihat lagi data by data. Krn jejak media alias digital susah Di hilang kan mas. Atau Mungkin kamu lupa . Tapi aku love you pull to the moon . Kecup Jidat kalian berdua," tandasnya.

(van)