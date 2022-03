BIODATA dan agama Chelsea Islan akan diulas selengkapnya. Selama pandemi, artis cantik ini ngaku break syuting gegara kebanyakan judul film.

Perempuan kelahiran Amerika Serikat ini juga menolak hadir menjadi bintang tamu acara podcast maupun talk show di televisi.

Chelsea Islan lahir di Washington DC, 2 Juni 1995. Dia merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Ayahnya bernama Indra Budianto dan Ibunya Samantha Barbara.

Sewaktu masih di sekolah dasar, Chelsea sudah menunjukkan bakatnya di dunia teater. Ketertarikan terhadap teater berlanjut saat dia duduk di bangku SMP. Di saat itulah Chelsea bergabung dengan klub teater yang ada di sekolahnya hingga SMA.

Lulus SMA, Chelsea kembali aktif di dunia akting dan memilih menunda kuliah. Chelsea Islan lantas memulai karier profesionalnya pada 2012 lalu dengan menjadi bintang video klip dari Noah bertajuk Tak Lagi Sama.

Pada 2013, dia melebarkan kariernya dengan membintangi layar lebar film Refrain. Dia beradu akting dengan artis muda, cantik dan juga berbakat Maudy Ayunda serta penyanyi terkenal Tanah Air Afgan.

Kepopuleran Chelsea Islan semakin meroket saat terjun ke dunia perfilman dengan namanya yang selalu ada dalam papan nama produksi film terkenal. Dia bermain di dua film dalam satu tahun. Salah satu film yang melambungkan namanya adalah dalam perannya di film yang berjudul Marry Riana: Mimpi Sejuta Dolar.

Lalu film Rudy Habibie pada 2016, dia memerankan sosok Ilona dengan karakter emosional, marah-marah, suka menangis yang sempat terbawa sampai 3 bulan setelah syuting karena terlalu menjiwai tokoh yang diperankannya.

Kini, setelah 1 tahun tidak menampakan dirinya, Chelsea coba untuk kembali. Dia mengaku perlu istirahat lantaran terlalu banyak judul film yang Chelsea perankan.

“I feel like have to reconnect myself (aku harus mengenal kembali diri aku), jadi setahun ini aku jadi “Chelsea” untuk trying to know myself. Selain reconnecting, aku juga selama ini sudah terlalu sibuk dengan karakter-karakter lain sampai mengabaikan apa yang aku butuhkan,” katanya dikutip dari channel YouTube Puella Id.

Lebih lanjut, Anda bisa menyimak biodata Chelsea Islan berikut, lengkap dengan agamanya. Nama lahir: Chelsea Elizabeth Islan Nama Panggung: Chelsea Islan Nama Panggilan: Chelsea Lahir: 2 Juni 1995 Tempat Lahir: Washington, D.C. Amerika Serikat Kebangsaan: Indonesia Pekerjaan: Seniman, Aktris, Model Tahun aktif: 2012 sampai sekarang Tinggi badan: 167 cm Orang tua: Indra Budianto (ayah), Samantha Barbara (ibu) Saudara kandung: Arindra Praditya Agama: Katolik Akun Twitter: @chelseaislan Akun Instagram: @chelseaislan