Suami Chelsea Islan Dituding Pencitraan Gegara Makan di Pinggir Jalan Saat Nyaleg

JAKARTA - Suami Chelsea Islan, Rob Clinton Kardinal, menjadi satu dari sekian banyak orang yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Akan tetapi, di tengah kesibukannya kampanye untuk mendapatkan suara dari masyarakat, ia belakangan justru dituding tengah melakukan pencitraan.

Bukan tanpa sebab, pasalnya beberapa waktu belakangan ini muncul video saat ia tengah makan di pinggir jalan. Bahkan konten di TikToknya yang kerap makan dipinggir jalan tersebut kerap dipenuhi komentar miring hingga dianggap hanya sebuah pencitraan lantaran ia merupakan caleg DPRD.

Terkait tudingan tersebut, Rob Clinton langsung membantahnya. Ia mengaku memang suka makan di warung pinggir jalan, namun tidak pernah dibikin konten.

"Bukan pencitraan, memang suka makan di jalan. Cuma selama ini, enggak pernah dibikin konten," kata Rob Clinton Kardinal, di kawasan ICE BSD belum lama ini.

Suami Chelsea Islan dituding pencitraan (Foto: Instagram/chelseaislan)





Pria 31 tahun itu enggan ambil pusing mengenai tuduhan tersebut. Lebih baik dirinya mengambil sisi positif dari viralnya video tersebut. Kini warung tersebut ramai pembeli.