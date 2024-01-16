Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Satu Tahun Menikah, Chelsea Islan dan Rob Clinton Belum Kepikiran Punya Anak

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |17:13 WIB
Satu Tahun Menikah, Chelsea Islan dan Rob Clinton Belum Kepikiran Punya Anak
Chelsea Islan dan Rob Clinton Kardinal belum kepikiran anak (Foto: IG Chelsea)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan suami istri, Rob Clinton Kardinal dan Chelsea Islan masih menikmati masa-masa layaknya orang pacaran.

Bahkan keduanya juga belum terpikirkan untuk segera memiliki anak.

"Enggak, enggak belum (hamil)," ujar Rob Clinton di kawasan ICE BSD, Tangerang Selatan, belum lama ini.

Satu Tahun Menikah, Chelsea Islan dan Rob Clinton Belum Kepikiran Punya Anak

Dugaan Chelsea Islan tengah hamil berawal dari netizen yang merasa jika tubuh Chelsea terlihat semakin berisi.

Terkait badan sang istri yang sedang berisi, Rob Clinton mengaku saat itu memang sedang ada proyek yang dilakukan oleh Chelsea Islan.

"Wah itu memang lagi kebetulan lagi ada preparasi untuk sesuatu lah," jelas Rob Clinton.

Sebagai seorang suami, Rob Clinton terus berusaha memberikan kasih sayang sepenuhnya untuk Chelsea Islan. Apalagi mereka belum lama ini merayakan satu tahun pernikahannya.

"Harus tambah terus rasa sayangnya di anniversary ini," tutur Rob Clinton.

