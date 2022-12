JAKARTA - Aktris Chelsea Islan telah resmi menjadi istri dari Rob Clinton setelah mengucap janji suci di Gereja Katedral, Jakarta Pusat, pada Kamis (8/12/2022).

Namun bukannya bulan madu, sehari setelah pernikahan Chelsea dan Rob malah terciduk asik joget di panggung Djakarta Warehouse Project (DWP) 2022.

Chelsea dan Rob terlihat berada di panggung saat DJ Snake tampil, bahkan video saat keduanya berjoget pun viral di media sosial.

Seperti yang diunggah dalam akun Tiktok @siboanadat_sitinjak, Chelsea terlihat memakai atasan tanpa lengan berwarna silver yang dipadukan dengan celana panjang hitam.

Artis 27 tahun itu juga terlihat memakai bando kelinci serta headphone yang menggantung di lehernya.

Sementara sang suami terlihat memakai jersey Timnas Brazil yang dipadukan dengan celana pendek.

Chelsea tampak melompat-lompat serta ikut bernyanyi saat DJ Snake memutarkan lagunya feat Justin Bieber berjudul 'Let Me Love You'.

Postingan tersebut langsung dibajiri komentar dari para netizen yang tak percaya bahwa yang mereka lihat Chelsea Islan.

"Sisi lain Chelsea Islan (emoji tertawa)," tulis seorang netizen.

"Gw kira Chelsea Islan artis yang kalem-kalem aja dah, tambah netizen lainnya.

"Gue kira cuma mirip doang semalam," ujar netizen lain.

"Gw kira Chelsea kalem-kalem aja ternyata bisa joget," komentar seorang netizen.

Sementara itu diketahui, DWP 2022 berlangsung pada 9-11 Desember 2022 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta. Sebanyak lebih dari 40 DJ dalam negeri dan luar negeri akan menghibur para penonton.