SEOUL - Drama Squid Game memenangkan dua penghargaan dalam ajang Critics Choice Awards yang digelar di Los Angeles, California, Amerika Serikat, yang digelar pada 13 Maret 2022.

Mereka memenangkan dua trofi: Best Foreign Language Series dan Best Actor in a Drama Series untuk Lee Jung Jae. Drama itu berkompetisi dengan Acapulco, Call My Agent!, Lupin, Money Heist, dan Narcos: Mexico di kategori Serial Bahasa Asing Terbaik.

Sementara Lee Jung Jae memenangkan kategori Aktor Drama Terbaik setelah mengalahkan Sterling K. Brown (This Is Us), Mike Colter (Evil), Brian Cox (Succession), Billy Porter (Pose), dan Jeremy Strong (Succession).

Dalam pidato kemenangannya, Lee Jung Jae mengatakan, “Aku bersyukur sampai tak bisa berkata-kata. Aku berterima kasih atas trofi ini untuk Netflix dan tim produksi Squid Game.”

Tak hanya memenangkan penghargaan, Lee Jung Jae, Jung Ho Yeon, dan Park Hae Soo juga didapuk menjadi presenter dalam ajang tersebut. Ketiganya mengumumkan penghargaan untuk Best Actress in a Limited Series.

Sebelum Critics Choice Awards 2022, Lee Jung Jae dan Jung Ho Yeon juga menorehkan sejarah dengan memenangkan penghargaan Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series dan Outstanding Performance by a Female Actor in a Drama Series di Screen Actors Guild (SAG) ke-28. Lee Jung Jae juga memenangkan trofi Best Male Performance in a New Scripted Series dalam ajang Film Independent Spirit Awards ke-37, pada awal Maret 2022.