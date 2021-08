JAKARTA – Walt Disney berhasil mengakuisisi FOX dan mendapatkan hak film dari banyak karakter Marvel yang dulunya tak bisa mereka filmkan; seperti Wolverine, Cyclops, dan juga Deadpool. Ketika akuisisi ini resmi diberitakan, para penggemar superhero pun banyak yang menunggu kemunculan Deadpool, si mutan banyak omong, di jagat sinema MCU.

Meski telah resmi dikabarkan bahwa Disney akan menggarap film ke-tiga Deadpool, Ryan Reynolds sendiri memperkirakan bahwa tokoh anti-heronya akan muncul lebih dulu sebagai tamu di film MCU sebelum Ia mendapatkan film Deadpool 3.

“Menurutku kemunculan Deadpool pasti akan terjadi. Aku terbuka dengan kemungkinan bahwa Deadpool akan muncul terlebih dahulu sebagai tokoh sekunder sebelum bisa kembali beraksi secara solo,” ujarnya dilansir dari CBR, Jumat (6/8/2021).

Baru-baru ini, karakter Deadpool debut bersama salah satu tokoh MCU dalam sebuah video pendek yang mempromosikan film terbaru Ryan, Free Guy. Di video tersebut, Deadpool tampil bersama tokoh Korg yang pertama muncul di film Thor: Ragnarok, diperankan oleh Taika Waititi.

Kolaborasi tersebut pun menunjukkan pada para fans bahwa Disney sudah mulai berani memunculkan mutan-mutan X-Men bersama dengan properti terdahulu milik mereka. “Aku suka sekali dengan kenyataan bahwa aku bisa muncul bersama Taika dalam satu bingkai sebagai dua tokoh dari jagat sinema yang baru saja dipersatukan, lumayan menggaruk rasa gatal para fans,” ujar Ryan.

Film Deadpool 3 sempat tertunda produksinya berkat pemindahan hak dari FOX ke Disney, namun proses pra-produksinya masih dilakukan hingga sekarang dengan tim yang dikepalai Wendy Molyneaux dan Lizzie Molyneaux-Loeglin sebagai penulis naskah. Presiden Marvel Studios, Kevin Feige, pun berjanji bahwa film ini akan tetap mendapat rating dewasa supaya Deadpool bisa mempertahankan humornya yang kasar.

Untuk sekarang, Marvel Studios baru merencanakan sembilan film MCU yang sudah punya tanggal rilis resmi, seperti Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, dan beberapa film lainnya. Karena jadwal rilis yang lumayan padat, Deadpool diperkirakan akan muncul paling cepat sekitar tahun 2023.

