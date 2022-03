JAKARTA - Ello lewat akun Instagramnya mengumumkan jika dirinya ditunjuk oleh Ahmad Dhani Cs untuk menjadi vokalis Dewa 19. Kehadiran Ello menjadi vokalis Dewa 19 ditanggapi beragam komentar dari netizen.

Namun demikian, Once, yang juga pernah menjadi vokalis Dewa 19 cukup optimis dengan kehadiran Ello di sisi vokal Dewa 19. Kehadiran Ello menjadi pelengkap untuk Dewa 19.

โ€œDia bisa menyanyi cukup sentimentil juga. Dia bisa nyanyi pop, bukan hanya lagu rock. Di Dewa butuh dua-duanya. Bisa nyanyi pop dan bisa nyanyi rock juga,โ€ kata Once Mekel.

Soal karakter, Ello tentunya akan membawakan lagu Dewa 19 sesuai karakter. Karena jati diri itu lah yang menjadikan Ello berbeda dari vokalis Dewa 19 sebelumnya.

"Kalau karakter sih bisa pas saja ya. Dulu juga saya waktu gabung sama Dewa, bawain lagu Dewa setelah Ari Lasso, juga enggak pas pas amat sebetulnya. Ya enggak mungkin sama. Saya pakai karakter saya," sambung Once Mekel.

Lantas bagaimana dengan kegiatan Once saat ini? Pandemi membuatnya memutar otak agar bisa terus bertahan hidup. Baru-baru ini, Once menghadirkan bisnis karaoke digital bersama sahabatnya, Indra Putra. Hal ini sebagai upaya untuk mengantisipasi jaga jarak di masa pandemi.

โ€œDengan karaoke digital ini, semua orang bisa karaokean dari mana saja dan kapan saja. Mungkin ke depannya ini akan menggantikan yang konvensional,โ€ ucap Once Mekel.

Selain itu, Once juga turut hadir di bisnis kuliner dengan menghadirkan Mayosi Cafe. Once mengambil resep dari sang ibu yang diakuinya mahir memasak. "Bisnis, belum terlalu lama sekitar satu tahunan ini,โ€ tutup Once.

(aln)