TINGGAL di daerah tertentu ternyata juga bisa mempengaruhi perilaku sehari-hari loh, contohnya seperti warga yang tinggal di daerah Jakarta Selatan. Bagi warga Jabodetabek seharusnya sudah tidak asing lagi nih dengan bahan bercandaan “Anak Jaksel”. Hal seru dari warga Jakarta Selatan adalah kebanyakan warganya terkait dengan kebiasaan atau hal yang identik.

Minum Kopi sambil menikmati senja, atau pesta di Senopati yang juga dikenal dengan “Senoparty” menjadi hal yang sering dikaitkan dengan warga Jaksel, namun ada hal lain yang sangat terkenal di kalangan anak jaksel, yaitu berbicara setengah Bahasa Indonesia dan setengah Bahasa Inggris, you know?. Fenomena ini sempat sangat booming beberapa tahun lalu. Kata-kata seperti like, literally, actually, honestly dan lain lainnya sudah masuk ke “Kamus Bahasa Jaksel”. Kira-kira kenapa warga Jakarta Selatan sering mencampurkan Bahasa Inggris di percakapan sehari-harinya?

Seperti yang kita ketahui, Bahasa Inggris adalah Bahasa Universal yang digunakan di kebanyakan negara. Nah kebetulan Jakarta Selatan itu banyak didiami oleh Warga Negara Asing, yang otomatis membawa western culture ke daerah Jakarta Selatan. Menggunakan Bahasa Inggris juga bisa untuk menunjukan status sosial dan pendidikan yang tinggi loh, namun kebiasaan mencampur Bahasa itu sudah ada dari bertahun-tahun lalu dan sering diterapkan secara tidak sengaja.

Berbicara setengah indo setengah inggris itu hanya salah satu dari banyak hal yang sering dikaitkan dengan warga jaksel. Perlu diingat juga bahwa hal-hal tersebut bukan berarti semua warga Jakarta Selatan memiliki sifat yang sama.

