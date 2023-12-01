Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

3 Ciri-Ciri Keluarga Terikat Perjanjian dengan Iblis

Pasopati Baladika , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |11:40 WIB
3 Ciri-Ciri Keluarga Terikat Perjanjian dengan Iblis
Audio Series Iblis Penjemput Kematian. (Foto: RCTI+)
A
A
A

JAKARTA - Tuhan menciptakan dunia sebagai ‘rumah’ untuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Namun ternyata, dunia ini tak hanya tempat untuk makhluk hidup, namun juga para jin dan mahkluk halus lainnya.

Meski berbeda dimensi, namun mahluk halus ini bisa saja terlibat dalam kehidupan manusia. Salah satu fenomena yang mewakili keterlibatan iblis dalam kehidupan manusia adalah pesugihan.

Umumnya, manusia terhubung dengan iblis lewat sebuah perjanjian di mana kekuatan itu akan memberikan sesuatu pada manusia. Sebagai gantinya, iblis mengambil sesuatu dari manusia tersebut.

Tak jarang, keturunan orang tersebut yang harus menanggung dampak dari perjanjian itu. Ada tiga ciri keluarga terikat perjanjian dengan iblis:

Halaman:
1 2 3
