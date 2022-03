SEOUL- Aktris Song Hye Kyo memberikan dukungannya untuk lawan mainnya dalam drama Now We Are Breaking Up, Jang Ki Yong. Mantan istri Song Joong Ki tersebut mengunjungi sang aktor saat wamil.

Hal tersebut diungkapkan Jang Ki Yong kala menjadi bintang tamu dalam acara radio SBS Power FM “2 O'Clock Escape Cultwo Show.” Bersama dengan Chanyeol EXO dan Hyojin ONF, dia muncul dengan seragam untuk berbicara tentang musikal militer mereka yang akan datang “Blue Helmet.”

Dalam acara tersebut, Jang Ki Yong pun berbicara tentang syuting drama terbarunya, Now We Are Breaking Up hingga dirinya mendaftar wajib militer Agustus lalu.

“Saya syuting drama hingga empat hari sebelum wajib militer saya,” kata Jang Ki Yong dikutip dari laman Soompi, Jumat (11/3/2022).

“Aku menonton apa yang kami syuting sebulan setelah aku tiba di unit militerku, dan mungkin itu karena kami harus syuting dengan cepat karena wajib militerku, tapi rasanya agak canggung," sambungnya.

DJ Kim Tae Gyun kemudian bertanya kepada Jang Ki Yong apakah lawan mainnya Song Hye Kyo telah datang mengunjunginya selama dinas militernya, dan dia menjawab, “Ya, dia pernah. Seluruh tim Now We Are Breaking Up datang menemui saya. Itu benar-benar memberi saya banyak kekuatan.”

Now We Are Breaking Up diketahui pertama kali tayang pada 12 November 2021 di SBS TV. Kisahnya tentang Ha Yeong Eun (Song Hye Kyo) dan Yoon Jae Gook (Jang Ki Yong) yang harus melalui rumitnya kisah percintaan. Ha Yeong Eun merupakan pemimpin tim desain di sebuah perusahaan mode, dan Yoon Jae Gook adalah fotografer fashion lepas.

