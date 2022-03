PERHELATAN musik rock dan metal, Hammersonic, yang awalnya akan digelar pada 27-28 Maret 2022 kembali ditunda. Pengumuman penundaan acara tersebut bahkan diungkapkan langsung dalam akun Instagram resmi Hammersonic pada Kamis (10/3/2022).

Melalui akun official @hammersonicfest, pihak mereka menyatakan dengan resmi penundaan acara tahunan tersebut. Bahkan dalam pengumuman digital tersebut, pihak penyelenggara mengatakan dengan berat hati, bahwa acara tersebut akan ditunda hingga tahun depan.

"Dengan segala upaya agar Hammersonic Festival tetap terselenggara, kami sampaikan bahwa, Hammersonic Festival diundur menjadi tanggal 18 Maret 2023," bunyi keterangan dalam akun Instagram Hammersonic Festival.

Dalam keterangan tersebut, penyelenggara Hammersonic juga mencantumkan alasan penundaan salah satu festival musik rock terbesar di Asia ini. Salah satu alasannya, lantaran pihak penyelenggara masih mengkhawatirkan tingkat penyebaran varian baru dari Covid-19.

"Demi menjaga penyebaran varian baru virus Omicron pada kondisi pandemi saat ini memberatkan kami untuk tetap terselenggara," papar pihak penyelenggara.

"Kami dan seluruh agensi artis dunia yang tampil di Hammersonic telah sepakat pengunduran (postponed) dan dialihkan ke tahun 2023 dengan pertimbangan regulasi yang berlaku saat ini masih belum memungkinkan untuk melakukan gelaran konser," sambung mereka.

Keputusan tersebut sontak mengundang reaksi dari para netter. Banyak netizen yang menuntut pengembalian uang tiket yang sudah dibeli sejak 2020 silam.

Bahkan, salah satu netizen yang mengaku sudah membeli tiket seraya menggaungkan untuk membuat petisi agar penyelenggara me-refund uang mereka.

"Mending refund dulu ini, mau dibuat beli minyak goreng," tulis akun @papadi***

"Bisa refund aja nggak?," tulis @dhik***

"BIKIN PETISI RAME-RAME BUAT REFUND!!!," tulis akun lainnya.

Kendati demikian, menurut rencana, seluruh line up Hammersonic mulai dari Slipknot, Black Flag Testament, Lacuna Coil, Come Back Kids, Burgerkill, Deadsquad, hingga Killing Me Reunion akan menjadi pengisi acara pada tahun depan. Kita tunggu saja!