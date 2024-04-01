Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Song Hye Kyo Digaet Bintangi Drama Baru Penulis Skenario That Winter, The Wind Blows

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |12:05 WIB
Song Hye Kyo Digaet Bintangi Drama Baru Penulis Skenario <i>That Winter, The Wind Blows</i>
Song Hye Kyo digaet bintangi drama baru penulis skenario Noh Hee Kyung. (Foto: Instagram/@kyo1122)
A
A
A

SEOUL - Song Hye Kyo berpotensi membintangi drama baru penulis skenario Noh Hee Kyung. Ini akan menjadi kolaborasi ketiga keduanya setelah Worlds Within (2008) dan That Winter, The Wind Blows (2013). 

Kabar yang pertama kali diberitakan Xportsnews itu kemudian ditanggapi agensi Song Hye Kyo. “Kami mendapat sinopsi dan proposal dari rumah produksi yang akan menggarap drama tersebut,” ujar UAA dikutip dari Newsen, pada Senin (4/1/2024). 

Meski judul drama tersebut belum terungkap, namun proyek baru Noh Hee Kyung ini kabarnya akan mengusung genre sejarah modern yang berkisah tentang orang-orang di balik industri penyiaran. 

Drama tersebut, menurut Soompi, akan menggambarkan bagaimana orang-orang menunjukkan passion mereka di tengah pergolakan sejarah. Drama ini juga akan menyuguhkan kisah di balik lahirnya industri hiburan Korea Selatan. 

